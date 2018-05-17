مدرب المغرب: لن نذهب إلى روسيا للسياحة!

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شدد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب على أن مشاركة أسود الأطلسي في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، تأتي بهدف السعي للمنافسة بقوة، والتأهل للدور الثاني بشكل أساسي.

وتلعب المغرب في المجموعة الثانية للمونديال والتي تضم بطل العالم 2010 منتخب إسبانيا، بالإضافة إلى بطل أوروبا 2016 منتخب البرتغال وكذلك منتخب إيران.

وقال رينار في تصريحات صحفية اليوم على هامش إعلان القائمة النهائية للمونديال: "لن نذهب إلى روسيا للسياحة أو أن نحصل على توقيع من كريستيانو رونالدو أو إنيستا في البطولة، فلدينا أهداف نسعى لتحقيقها.

وقاد رينار منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا "الجابون 2017" قبل أن يودع البطولة على يد المنتخب المغربي.