لويس روبياس رئيسًا لاتحاد الكرة الإسباني

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فاز لويس روبياس برئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات التي جرت اليوم الخميس.

وتتمثل أولى المهام المكلف بها روبياس /40 عاما/ في تحديث هيكل الاتحاد وزيادة الشفافية، بعد إقالة الرئيس السابق آنخيل ماريا فيار في ديسمبر الماضي، عقب إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد.

أجبرت المحكمة الرياضية الإسبانية فيار على التخلي عن منصبه بعد رفضها تركه ممارسة الدور الذي ظل يلعبه طوال 29 عاما.

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الإسباني روبياس، مدافع فريق ليفانتي الإسباني السابق، ليصبح الرئيس السادس والعشرين للاتحاد، حيث حصل على 80 صوتا مقابل 56 صوتا لمنافسه خوان لويس لاريا.

صرح روبياس، الرئيس السابق لرابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية، للصحفيين "سيكون لدينا اتحادا يتميز بالشفافية المطلقة، سوف نتعلم من أخطاء الماضي".

أضاف الرئيس الجديد للاتحاد "إنني مسؤول عن إعادة الثقة لكرة القدم الإسبانية، سوف أقدم كل شيء للاتحاد. سنقدم كرة أفضل، مع كرة القدم النسائية وكرة القدم داخل الصالات، كل هذه الألعاب بحاجة لأن تشارك معنا هنا".

وتابع "اتخذنا خطوة نحو المستقبل، لن يكون بإمكان أحد التفوق علينا من حيث العمل وعجلة التغيير لن تتوقف".