أكد مايكل أوين، نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، أن فرص حصول جناح محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 "بالون دور" ستزيد بقوة في حالة تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا.

هذا وسيستضيف ملعب كييف بأوكرانيا نهائي دوري أبطال أوروبا في مساء يوم 26 مايو المقبل، والذي سيجمع فريقي ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني.

وقال مايكل أوين خلال تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية :"من وجهة نظري أن اللاعب الذي سيحصد مع فريقه لقب دوري أبطال أوروبا هو الذي سيحصل على الكرة الذهبية سواء محمد صلاح أو كريستيانو رونالدو، دوري أبطال أوروبا هي التي ستحدد بشكل كبير هوية الفائز بالبالون دور".

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق، أوين قائلاً :"محمد صلاح قدم مستويات رائعة هذا الموسم سواء مع ليفربول أو منتخب بلاده، بعدما تمكن من قيادة الفراعنة للصعود إلى بطولة كأس العالم".

واستبعد مايكل أوين إنتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً أن ما يتردد حول إمكانية رحيل اللاعب للفريق الملكي هو أمر طبيعي في ظل المستويات الرائعة التي قدمها صلاح مع الريدز خلال الموسم الجاري.

يُذكر أن محمد صلاح كان قد حصل على جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 32 هدفاً، محطماً الرقم القياسى المسجل باسم نجوم البريميرليج على مدار التاريخ، آلان شيرار ولويس سواريز وكريستيانو رونالدو، ليصبح أفضل هداف فى تاريخ الدورى الإنجليزى بموسم واحد بنظامه الجديد المُكون من 38 جولة.