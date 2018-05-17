حاكم دبي: العلاقات المصرية الإماراتية علاقات أخوة وشراكة

أكد نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات أخوة وشراكة وفكر وعمل، بدأت منذ قيام دولة الإمارات وستزيد مع الزمن.

وقال «بن راشد»، خلال استقباله لوفد حكومي مصري يزور دولة الإمارات حاليا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» اليوم الخميس: «إن هذه العلاقات وهذا التعاون المشترك سواء في التميز الحكومي أو الخدمات أو المسرعات الحكومية يشكل إضافة جديدة إلى سجل العلاقات المتميزة بين البلدين».

كما أطلع «بن راشد»، الوفد الحكومي المصري على سير خطط العمل والتي شملت أربعة محاور استراتيجية وهي «الأداء والتميز الحكومي، القدرات الحكومية، الخدمات الحكومية، المسرعات الحكومية».

وكان الوفد المصري قد قام بزيارة إلى دولة الإمارات ضمن بنود الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق «استراتيجية مصر 2030»، وتشمل الشراكة الاستراتيجية الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرعات الحكومية.