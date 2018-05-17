دعا الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وقال في كلمته خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، أن قضية فلسطين والقدس الشريف من أهم مشاغلنا، مشيرا إلى أنها تحد يمكن مواجهته بتوحيد المواقف.

من جانبه حمل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ودعمه في استعادة حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن إجراء نقل السفارة الأمريكية للقدس يشكل مخالفة جسيمة وخطيرة لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تعتبر أي إجراءات تهدف لتغيير طبيعة القدس الشريف التاريخية أو الديموغرافية باطلة ولاغية.

وقال الجبير في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي ترأسته بلاده اليوم بمقر الجامعة العربية ان قرار نقل السفارة الامريكية للقدس خطوة تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية وتشكل تراجعا كبيرا في جهود احلال السلام وهي خطوة غير مبررة وتشكل استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين على مستوى العالم، مشددا على ان القضية الفلسطينية هي القضية الاولى للملكة العربية السعودية، منوها في هذا الإطار بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تسمية قمة الطهران بـ"قمة القدس" دعما للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتقديم دعم يقدر بـ200مليون دولار دعما للأوقاف في القدس ومساندة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.

واكد استمرار دهم المملكة للقضية الفلسطينية على مستوى القمة والمجالس الوزارية، معربا عن الإدانة الشديدة لاستهداف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين العزل محملا المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.