أبو ريدة: تعاملنا بحذر مع أزمة صلاح

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تعامل مع أزمة محمد صلاح بكل حذر، لأنه يتخذ قرارات بحسابات مختلفة بعيدا عن أراء الجماهير، فلا يجوز البحث عن مصلحة لاعب بما يضر بمصلحة الرياضة كلها بشكل عام.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "نظرنا إلى مصلحة اتحاد الكرة في أزمة رعاية محمد صلاح، وهناك نظرة أبوية لأولادنا من لاعبي المنتخب، ونظرة سياسية من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة".

واستطرد قائلا :"تحدثت مع محمد صلاح في حضور الوزير، ودائما ما نحافظ على أولادنا ومنتخبنا، وكان هناك سوء فهم أو عدم إدراك لبعض المسائل ليس في حساباتنا".

وأدرف :"نتمنى استمرار نجاحات محمد صلاح، ونتمنى أن يحذو الناشئين حذوه، فمحمد صلاح أصبح مثال رائع".