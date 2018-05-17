تعيين عمداء جدد بجامعات القاهرة وبنها والإسكندرية وأسيوط والمنوفية والسادات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من عمداء الكليات بعدد من الجامعات.

وذكر بيان صادر، اليوم الخميس، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القرارات شملت تعيين الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، والدكتور علاء الدين حسين مصطفى عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة السادات، والدكتور محمد علي نوفل عميدًا لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

وأضاف البيان أن القرارات شملت أيضًا الدكتور عبد الناصر عبد الجواد إبراهيم عميدًا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، والدكتور محمود محمد شيحه عميدًا لكلية الصيدلة جامعة أسيوط، والدكتور حمد عبد القادر علام عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرارين للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور الرفاعي إبراهيم الرفاعي نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمد مصطفى الشيخ نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث.