مصر تستغل مسلسلات رمضان للترويج السياحي في السوق العربي

تستعد هيئة تنشيط السياحة وشركة جي دبليو تي المسئولة عن الترويج لمصر في الخارج، لإطلاق حملة دعائية لمصر على شاشات التلفزيون بين فواصل المسلسلات والبرامج الهامة خلال شهر رمضان، وفقا لأحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة.

"الحملة تستهدف جذب السائح العربي ونناقش حاليا مع جي دبليو تي الخريطة النهائية للبرامج والمسلسلات التي سيتم بث إعلاناتنا خلالها"، قال يوسف، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد ميزانية الحملة.

وتابع: "وضع الخريطة النهائية للمسلسلات والبرامج التي سيتم فيها بث الدعاية يتوقف على أسعار الدقيقة الإعلانية فيها، والتي يتم تحديدها في شهر رمضان وفقا للإقبال على كل مسلسل أو برنامج".

يذكر أن السوق العربية تمثل نحو 30% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وقد حققت زيادات غير مسبوقة خلال العام الماضي بنسبة 24% ليصل أعداد السياحة الوافدة منها نحو مليوني سائح.

وبلغ عدد الليالي السياحية للعرب خلال العام الماضي إلى 23.5 مليون ليلة سياحية، بزيادة 117%.

ومن جانب آخر، قال يوسف إن الهيئة بدأت منذ الثلاثاء الماضي اختبارات لشباب من العاملين في الهيئة تتراوح أعمارهم بين 28 إلى 35 عاما بحيث يتم الاختيار من بينهم لتأسيس إدارة تسويق قوية خاصة بالهيئة.

وأوضح :"تم تشكيل لجنة تضم سهى بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب والتنمية البشرية، لإجراء مقابلات مع الشباب واختبار مهاراتهم اللغوية، وقدراتهم على استخدام الحاسب، ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتم اختيار الأفضل.

وبحسب تصريحات سابقة ليوسف، ستكون إدارة التسويق مسئولة عن إعداد قاعدة بيانات عن كل سوق من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، من حيث عدد الشركات التي تتعامل مع مصر وشركائها المحليين، وعن أبرز الصحفيين المؤثرين في قطاع السياحة، وأشهر المؤثرين على وسائل التواصل في كل سوق.

وأشار يوسف إلى أن الهيئة ستعمل على تأسيس هيئة للمنتجات السياحية (ثقافية - شاطئية - دينية).