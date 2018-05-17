الحكومة تناقش الأداء الاقتصادي للربع الثالث من العام المالي 2017-2018

عرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، مؤشرات الاداء الاقتصادي للربع الثالث من العام المالي 2017-2018، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.4%، وهو أعلى معدل اقتصادي خلال الـ7 سنوات الماضية.

وأضافت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن معدل النمو أثر في معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل، وانخفضت البطالة إلى 10.6% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ12% في نفس الربع العام الماضي، ووفرنا 400 ألف فرصة عمل في هذا الربع، كما حدث نقلة نوعية في التشغيل في القطاعات المختلفة، وتوزيع فرص العمل عليها، حيث حصل قطاع الزراعة على 20% من فرص التشغيل، و14% لتجارة والجملة، وقطاع الصناعات التحويلية 13%، والتشييد والبناء 12%، والنقل والتخزين 7.5%، ووفرت هذه القطاعات 70% من نسب التشغيل.

وأكدت «السعيد»، أن زيادة النمو التي وصلت إلى 5.4% بسبب أن 65% بسبب زيادة مساهمة التجارة الخارجية والاستثمار، و40% الاستهلاك، مقارنة بأن مساهمة الاستهلاك كانت 72%، والتجارة والاستثمار كانت تساهم بـ23% في نفس الربع من العام الماضي.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن جميع القطاعات حققت معدلات نمو إيجابية، منها زيادة قطاع السياحة والاستخراجات، وقناة السويس ارتفعت إيراداتها 17.5%، ونمو الغاز 28%، وأكثر القطاعات مساهمة في معدل النمو هي الصناعة 10%، وقطاع تجارة الجملة 9.5%، وقطاع الاستخراجات 25%، وقطاع التشييد والبناء 10%، وقطاع السياحة 11%.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هذه المؤشرات انعكست إيجابيا على مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الأسواق، ووصل إلى 50 نقطة مقارنة بـ42 نقطة في نوفمبر 2016، وهناك تطور كبير به.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن هناك انخفاضا في معدل التضخم، الذي انخفض إلى 12.9% مقارنة بـ13.1%، كما أن مؤشر حركة التجارة الدولية خلال الـ9 أشهر الأولى زادت الصادرات بنسبة 12%، حيث وصلت إلى 17.5 مليار دولار مقارنة بـ15.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب زيادة صادرات قطاعات الهندسة الكيماويات والملابس الجاهزة والغاز، وتراجعت الواردات بنسبة 3% انخفضت من 45.8 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار؛ مما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 11% من 30.2 مليار دولار إلى 26.8 مليار دولار.