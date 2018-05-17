مجلس بلدية روما يلجأ إلى الأغنام لتقليم الأعشاب

تعمل مدينة روما، التي تعاني من أزمة مالية بفكرة مثالية للحفاظ على المساحات الخضراء مرتبة، وذلك من خلال استخدام الأغنام والأبقار في تقليم الأعشاب التي تنمو بأكثر من اللازم.

وقالت مفوضة البيئة بروما بينوكشيا مونتاناري، اليوم الخميس، إن تجربة الأغنام تعمل بشكل جيد في حديقة كافاريلا بجنوب شرق المدينة، وسيتم توسيع العمل بها.

وفي كلمة لها مع راديو إنبلو وهي محطة إذاعية كاثوليكية، أشارت مونتاناري إلى أن روما لديها أكبر مساحات خضراء حضرية في أوروبا بمساحة تبلغ 44 مليون متر مربع.

وقالت إنه: "مع نقص الموارد والأفراد، نحاول ايجاد كل الحلول الممكنة"، مضيفة أن مزرعتين مملوكتين لمجلس المدينة يمكن أن يقوما بتوفير الحيوانات المطلوبة".

وفي الوقت الذي لاقى الاقتراح بعض الشكوك من جانب سياسيين من المعارضة، والكثير من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، رحبت جمعية كولديريتي الزراعية به.

وقالت الجمعية في بيان إنه "بتربية 50 ألف رأس من الأغنام في بلدية روما، تستطيع العاصمة أن تعتمد على جيش حقيقي من آلات طبيعية لجز الحشائش".