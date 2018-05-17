الاتحاد الدولي للسيارات يمنع «فيراري» من تركيب مرايات الأجنحة

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الخميس، منع فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان، من تركيب مرايات الأجنحة على النظام الرئيسي للحماية هالو مثلما فعلوا في سباق الجائزة الكبرى الإسباني.



ويعتقد الاتحاد الدولي للسيارات، أن التصميم المبتكر أعطى لفريق فيراري المزيد من الديناميكية الهوائية، بالرغم من حصول سيباستيان فيتيل على المركز الرابع يوم الأحد في السباق الذي فاز به لويس هاميلتون، متصدر فئة السائقين، سائق مرسيدس.



وذكر بيان :"يتوقع الاتحاد الدولي للسيارات أن يكون لديه امتثال شامل من كافة الموجهين الفنيين بحلول السباق المقبل". ويقام سباق الجائزة الكبرى المقبل في موناكو يوم 27 مايو .



وأضاف البيان: "يعترف الاتحاد الدولي للسيارات بأن القواعد المعمول بها حاليا فيما يتعلق بموضع المرايا ليس مثاليا، وانه سيسعى جاهدا لاقتراح مجموعة قواعد شاملة".