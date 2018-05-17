غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية ليلة الأربعاء/الخميس عدة غارات على مواقع تدريب تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.



وذكرت المصادر أنه تم قصف ثلاثة مواقع تدريب للقسام في شمال ووسط قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية من دون وقوع إصابات.



واستهدفت في وقت سابق أمس الأربعاء المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف "نقطتي رصد" تتبعان لكتائب القسام شرق مخيمي جباليا والبريج للاجئين الفلسطينيين شمال ووسط قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف المدفعي جاء ردا على إطلاق عيارات نارية أصابت عدة منازل داخل بلدة (سديروت) جنوب إسرائيل وباتجاه قوة عسكرية للجيش دون وقوع إصابات.



ويشهد قطاع غزة توترا على أثر مسيرات العودة الشعبية التي ينظمها الفلسطينيون منذ 30 مارس الماضي قرب السياج الفاصل مع إسرائيل وقتل فيها أكثر من مئة فلسطيني.