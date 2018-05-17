تكريم هاينكس بالزهور والممر الشرفي في مقر تدريبات بايرن ميونخ

قبل يومين من حلول موعد مباراته الأخيرة مع بايرن ميونخ في نهائي بطولة كأس ألمانيا ودع المدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس مدينة النادي البافاري الرياضية الشهيرة بإقامة أخر تدريباته بها.



وأقام المدرب الألماني الكبير أخر تدريب له في المدينة الرياضية لبايرن ميونخ ليقوم العاملون هناك بعد انتهاء الحصة التدريبية بإحاطته بالزهور وإقامة ممر شرفي له كنوع من التكريم لوفائه وإخلاصه للنادي.



وقرر هاينكس إنهاء تقاعده في منتصف أكتوبر الماضي من أجل تولي المسؤولية الفنية لبايرن ميونخ، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.



وجاء هاينكس إلى مقعد المدير الفني لبايرن ميونخ خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل لسوء النتائج.



واتفق هاينكس مع إدارة بايرن ميونخ على تولي مسؤولية الفريق حتى نهاية الموسم ليمنح الإدارة فرصة للبحث عن حل دائم.



ورغم إصرارا البعض على ضرورة استمرار هاينكس مع بايرن ميونخ لفترة أطول، دلل المدرب المخضرم على إنه شخص يفي بتعهداته.



ويحل بديلا لهاينكس الكرواتي نيكو كوفاتش، المدرب الحالي لانتيراخت فرانكفورت، الذي يواجه بايرن ميونخ في نهائي الكأس بعد غد السبت.



وأصبح هاينكس مديرا فنيا لبايرن ميونخ في وقت كان يعاني فيه الأخير من تخبط هائل وكان لتوه تعرض لخسارة مذلة صفر / 3 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي فى دور المجموعات لدورى الابطال، ليقوده بعد ذلك للتتويج بلقب الدوري الألماني وإلى التواجد في نهائي بطولة الكأس.



ولم يفلح هاينكس في قيادة بايرن ميونخ إلى التتويج بـ "الثلاثية" التاريخية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) التي سبق أن حققها في 2013، حيث سقط الفريق البافاري أمام منافسه ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.