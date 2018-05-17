ياسمين صبري أولى ضحايا «رامز تحت الصفر»

وقعت الفنانة الشابة ياسمين صبري، أولى ضحايا برنامج المقالب «رامز تحت الصفر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، في حلقة اليوم الخميس.

وبدأت الحلقة بوصول سيارة الفنانة ياسمين صبري، إلى إحدى المناطق الثلجية بروسيا، وتهبط منها لتصل إلى موقع التصوير تزحلقًا على الجليد بواسطة لتستخدم مزلاج يسحبه بعض الذئاب.

واستقبلها النجم مجدي عبد الغني، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، وأجرى معها حوارًا بسيطًا حول الفن والكرة، كفقرة أولى من البرنامج الذي يزعم تصويره، ويحل الفنان رامز جلال ضيفًا في الفقرة الثانية متنكرًا في شكل المدير الفني للمنتخب الوطني، هيكتور كوبر، ليتحدثوا قليلًا حول مباريات كأس العالم، قبل انتقالهم إلى موقع المقلب الحقيقي.

وعند وصول ياسمين صبري إلى موقع المقلب، تتفاجأ بظهور حيوانات مفترسة؛ نمور ودببة، تحاول الهجوم عليها، دخلت على إثرها في حالة من الهلع والصراخ الشديد، ما أعاق محاولتها الجري، وتُصاب في قدمها إثر عرقلتها، فيتظاهر رامز جلال بمحاولته مساعدتها لسحبها من فوق منحنى جليدي لإكمال المقلب.

وزادت حدة توتر «صبري» عقب مشاهدتها أحد الدببة يهاجم أحد فريق العمل، ليظهر الأخير بوجهه ممتلئًا بالدماء، وبعدها تفاجأت بصفير «جلال» ونزعه القناع معلنًا بذلك انتهاء المقلب، ما جعلها تنهال عليه بالضرب قائلة: «يلعن أبو كده! والمصحف أنا ميهمنيش».

ونجح «جلال» في النهاية من تهدئة روع «صبري»، بعد أن قدم لها الاعتذار.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام، حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة؛ لتصوير برنامج في روسيا عن كأس العالم، حتى يتفاجأ الضيوف بعد ذلك بخروج «جلال» لهم في هيئة دب.