علق المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب «الغد»، على الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في المؤتمر الوطني الخامس للشباب، وتوجهه بالشكر إلى الأول لمنافسته إياه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



وقال «موسى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، «كلمة الرئيس السيسي عني كانت معبرة ومؤثرة لأنها نابعة من وجدانه وتناولت ما تم على أرض الواقع، وتؤكد أن العمل الجيد يحظى بتأييد وتقييم جيد، وشهادته في حقي أعطتني دفعة للعمل»، مشيرًا إلى تأثره برد فعل حضور المؤتمر عليها.



وأضاف أن المعارضة الحقيقية يجب أن تكون بدافع البناء وليس الهدم، متابعًا: «حينما ننتقد بعض المسؤولين، نفعل ذلك من أجل تحسين الأداء، وذلك عكس ما يفعله بعض المعارضين الذين يتربصون بالدولة، ويعترضون دون تقديم أي حلول».



وتابع أن مصر لديها كوادر حزبية وسياسية على أعلى مستوى، ولديهم دور أساسي خلال المرحلة المقبلة في تعليم الشباب القيادة الحكيمة وممارسة العمل السياسي، واصفًا الشباب بأنهم قوة ضاربة هامة، وبعد تدريبهم على القيادة سيصبحون كوادر كبيرة.



وأشاد بالمؤتمرات الوطنية للشباب بقوله إنها في غاية الأهمية، وتشكل مرحلة سياسية هامة في مستقبل مصر، معربًا عن أمنياته في استمرارها بالمستقبل.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، بحضور عشرات المسؤولين في الدولة، وبمشاركة نحو 1500 شاب وفتاة.



