شرطة فيتنام تصادر 13 من ثعبان «الكوبرا» في مداهمة عصابة تهريب

أفادت وسائل إعلام حكومية، اليوم الخميس، بأن الشرطة في وسط فيتنام اعتقلت أفراد عصابة غير قانونية لتهريب الحيوانات البرية، وصادرت 13 من ثعابين الكوبرا المهددة بالانقراض و47 سلحفاة في العملية.

وذكرت صحيفة «توي تري»، أن رجال الشرطة داهموا منزل فام تي توان في كوانج نام، أمس الأربعاء.

يشار إلى أن صيد أغلب الحيوانات البرية غير قانوني في فيتنام. ويمكن أن تكون الحيوانات النادرة -بما في ذلك الكوبرا- ذات قيمة كبيرة للغاية؛ نظرا لأن البعض يعتقد أن لها خواص طبية.

وبعض السلاحف المعرضة للانقراض مثل العشر سلاحف ذات الغطاء الأملس التي صودرت، تعتبر طعاما شهيا.

وتراقب الشرطة مسكن توان منذ مايو، بعدما أبلغ جيرانها عن وجود حيوانات أليفة. وجرى أيضا اعتقال عدد غير محدد من شركاء توان، ولايزال التحقيق جاريا.