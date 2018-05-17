مرور الإسكندرية يشن حملة انضباطية لتسييل الحركة في الشوارع

شنت إدراة شرطة مرور الإسكندرية، وبتعليمات من اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الثغر الجديد، حملة مرورية انضباطية؛ استهدفت الوصول لأعلى معدلات السيولة المرورية بالتزامن مع الساعات الأخيرة لوقت إفطار اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، على مستوى المحافظة.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، مساء اليوم الخميس، فإن الحملة ركزت على كافة النطاقات التي شهدت كثافات مرورية، حيث تم العمل على تسييل أية اختناقات أو تكدسات.

فيما استهدفت الحملة - التي شملت أنحاء شرق وغرب ووسط العاصمة الثانية - توعية قائدي السيارات في المقام الأول، وضبط المخالفات المرورية الصارخة، تطبيقا للقانون.