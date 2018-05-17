وزيرة الثقافة: لدينا أجندة متكاملة لكل القطاعات خلال رمضان

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنه تم وضع أجندة فعاليات متكاملة لكل قطاعات الوزارة خلال شهر رمضان، بدأت بهيئة قصور الثقافة، وتُستكمل بباقي القطاعات الأخرى بعد انتهاء أول أسبوع من الشهر الكريم.



وأضافت وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس الأربعاء، أنه تم التنسيق بين كل الهيئات لإعداد هذه الأجندة، مشيرة إلى تقديم دار الأوبرا المصرية عروضًا فنية على المسرح المكشوف لمدة 15 يومًا متتالية بدءًا من 8 رمضان الجاري.



وذكرت أن أبرز العروض الفنية المقرر عرضها على المسرح المكشوف، حفل المطرب مدحت صالح، حازم شاهين، دينا الوديدي، والفرق الغنائية؛ بساطة، وسط البلد، المولوية المصرية، لافتة إلى إقامة حفلات أخرى بالمسرح الصغير للسفارات العربية والإسلامية، ذلك بالإضافة إلى العروض المقدمة على مسرحي سيد درويش والجمهورية.



وفيما بتعلق بالإنتاج الثقافي، أوضحت: «السيرك القومي سيقدم عروضًا فنية بساحة الهناجر بشكل يومي على مدار الشهر الرمضاني»، مضيفة أن الفنون الشعبية بكل أشكالها ستشارك، ولا سيما في العاشر من رمضان.



وتابعت: «هناك برنامج ضخم لقطاع الفنون التشكيلية، ستقام نشاطات كبيرة بمعظم المتاحف، وكل الأماكن الاثرية التابعة لوزارة الثقافة بتمويل من صندوق التنمية».



وأكدت أن هذا العام لن يشهد أي تكرار أو تشابه في العروض الفنية التي سيتم طرحها كما كان يحدث في الأعوام السابقة، وذلك بسبب تعمد الوزارة وضع خطة ودراسة العروض قبل طرحها، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تفعيل هيئة قصور الثقافة، وتعزم على استكمال عملها بعد انتهاء شهر رمضان، بافتتاح قصر ثقافة الغربية، 21 يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى.



https://www.youtube.com/watch?v=V9o-7KY2tcw