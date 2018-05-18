بيتزي يعلن قائمة الأخضر استعدادا للمونديال

أعلن الأرجنتيني أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية عن قائمة الأخضر، لخوض منافسات كأس العالم "روسيا 2018".
ويلعب منتخب السعودية في مجموعة منتخب مصر "الاولى"، بجانب كل من الأوروجواي وروسيا.
ويفتتح الأخضر مبارياته بخوض اللقاء الافتتاحي للبطولة أمام روسيا في 14 يونيه المقبل.
وضمت القائمة كل من:
ياسر المسيليم – عبدالله المعيوف – محمد العويس – عساف القرني – منصور الحربي – ياسر الشهراني – محمد البريك – سعيد المولد – معتز هوساوي – أسامة هوساوي – عمر هوساوي – محمد جحفلي – علي البليهي – عبدالله الخيبري – عبدالملك الخيبري – عبدالله عطيف – تيسير الجاسم – حسين المقهوي – سلمان الفرج – نواف العابد – محمد كنو – هتان باهبري – محمد الكويكبي – سالم الدوسري – فهد المولد – يحيى الشهري – مهندي عسيري – محمد السهلاوي