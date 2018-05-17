«زادنا» السعودية تضخ 2 مليار جنيه فى مصر لزراعة وتصنيع التمور والزيتون

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إن مجموعة زادنا للاستثمار الزراعى والتنمية العقارية السعودية، بصدد تنفيذ مشروع ضخم لزراعة وإنتاج وتصنيع وتوزيع التمور والزيتون فى مصر برأسمال يبلغ 2 مليار جنيه.

وأضاف قابيل فى بيان، اليوم، عقب لقاء مع وفد مجموعة زادنا برئاسة عبدالوهاب صالح الراجحى رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة بدأت فى تنفيذ مشروع زراعة النخيل على مساحة ألف فدان بالواحات البحرية، كما ستقوم خلال الفترة القريبة المقبلة ببدء إجراءات إنشاء مصنع لإنتاج مصنعات التمور إلى جانب عدد من ثلاجات التخزين.

من جانبه قال الراجحى: إنه يجرى حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة للوصول إلى معدلات الجودة التى تستهدفها الشركة لتسهيل عمليات النقل اللوجيستى والتخزين.

وأشار إلى سعى الشركة للاستفادة من الحوافز التى تقدمها وزارة التجارة والصناعة فى مجال إنتاج التمور والتى تشمل تسهيل الاشتراك بالمعارض الخارجية وتوفير الأيدى العاملة المدربة والخبرات المتخصصة فى هذا المجال، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية والمرافق اللازمة لمشروعات تخزين وتصنيع التمور.

ومجموعة «زادنا» هى شركة مساهمة مصرية برأسمال سعودى وتعمل فى مجال زراعة وإنتاج وتخزين وتصنيع وتسويق التمور ولديها 12 فرعا لتسويق التمور بالسوق المصرية.