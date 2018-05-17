«شكري» يرأس وفد مصر بالقمة الاستثنائية لـ«التعاون الإسلامي» في إسطنبول

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري يتوجه غدا الجمعة 18 مايو 2018 إلى مدينة اسطنبول لبضع ساعات للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تقرر عقدها بشكل عاجل لبحث التطورات الأخيرة في فلسطين.

وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية سوف يشارك في القمة ممثلاً عن السيد رئيس الجمهورية، حيث سيستعرض الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووضعية مدينة القدس والأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في قطاع غزة.