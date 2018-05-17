العليا للحج: 7 رمضان آخر موعد لعودة معتمري شهر شعبان

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السياحى، إن آخر موعد لعودة معتمري شهر شعبان هو يوم 7 رمضان.



وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الشركات التي سيتأخر موعد عودة معتمريها عن هذا التاريخ ستتعرض لعقوبات مغلظة،



وتابع "أول رحلات موسم عمرة رمضان ستنطلق خلال الساعات القادمة، موضحًا أن وزارة السياحة خصصت 100 ألف تأشيرة للمعتمرين المصريين خلال شهر الصوم تم تقسيمهم بالتساوى بين شركات السياحة المنظمة للعمرة هذا العام وعددهم 733 شركة تبلغ حصة كل شركة 136 تأشيرة.



وأوضح أن مدة البرنامج فى رمضان سيزيد عن 15 يوم نظرا لعدم سفر معتمرين بدلا من الذين سيعودون خلال رمضان فضلا عن ظروف حجوزات الطيران خلال شهر الصوم.



من جهته، قال محمد عابد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن عدد المعتمرين خلال شهري رجب وشعبان تجاوز الـ300 ألف معتمر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ أعداد المعتمرين نهاية موسم العمرة نحو أكثر من 400 ألف معتمر.