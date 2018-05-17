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غدا.. تنظيم «جمعة الوفاء للشهداء والجرحى» بغزة

غدا.. تنظيم «جمعة الوفاء للشهداء والجرحى» بغزة
غدا.. تنظيم «جمعة الوفاء للشهداء والجرحى» بغزة
غزة - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 17 مايو 2018 - 11:29 ص | آخر تحديث : الخميس 17 مايو 2018 - 11:29 ص

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة؛ للمشاركة في الحشد الكبير الذي سينظم غدا الجمعة بعد صلاة العصر مباشرة، والتي أطلقت عليها «جمعة الوفاء للشهداء والجرحى».

وقالت الهيئة في مقطع صوتي بثته اليوم الخميس، إن المواصلات ستكون مؤمنة ذهابا وإيابا، مشددة على أن حضور المواطنين سيكون تأكيدا على الثبات رغم كل المؤامرات.

ودعت الهيئة، جماهير الشعب الفلسطيني، للمشاركة الجمعة المقبل في مسيرات العودة، كما حثت على المشاركة في فعاليات مسيرة العودة كل يوم وفي أيام الجمعة، وصولا ليوم 5 يونيو المقبل.

وذكرت الهيئة، أن المحطة القادمة من مسيرة العودة يوم 5 يونيو المقبل باسم «مليونية القدس»، والذي يوافق ذكرى النكسة والاحتلال الإسرائيلي للضفة والقدس وقطاع غزة، داعية جميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم للمشاركة في المسيرات.


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