القبض على طالبين هتكا عرض تلميذ بالسنطة

تمكنت مباحث مركز السنطة حسب بيان مديرية امن الغربية الصادر اليوم الخميس، من القبض على طالبين استدرجا تلميذا في منزل تحت الانشاء واشتركا في هتك عرضه.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقي اخطارا من اللواء ايمن لقية مدير مباحث الغربية ببلاغ من المدعو حسنى ع ع 37 عاما، عامل ومقيم بعزبة المنشاوى القبليه دائره المركز بقيام كل من عبد المنعم م ن 16 عاما، طالب بالصف الثانى الاعدادى، محمد ع م ع 16 عاما، طالب بذات المدرسة ومقيمين عزبه المنشاوى باستدراج نجله محمد ح ع م، 10 سنوات، تلميذ لأحد المنازل تحت الإنشاء بالعزبة والتعدى عليه وهتك عرضه وبعرض التلميذ على مستشفى السنطة المركزي لتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وجود عدة شروخ شرجية وتهتكات حول الشرج وسحجات وكدمات.

على الفور تمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث السنطة ومعاونيه تحت إشراف العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث من ضبطهم وتحرر المحضر رقم 9591 جنح مركز السنطة لسنه 2018. وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.