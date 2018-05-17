ضبط 6 أطنان من الأرز قبل بيعها في السوق السوداء بالساحل

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 6 أطنان من الأرز مجهول المصدر داخل مخزن بمنطقة الساحل، وألقت القبض على المسئول عن إدارته قبل التصرف فيها بالسوق السوداء، وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بإدارة «السيد.م» 63 عامًا، مخزن مواد غذائية بشارع الترعة الصغير بدون ترخيص بحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن، تم ضبطه وعثر بداخله على كمية من المواد الغذائية تقدر بـ 6 أطنان أرز، مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.