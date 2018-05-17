الشوربة المغربي والتمر باللبن الرايب طعام «بدو مطروح» طوال رمضان

يتمتع أبناء بادية مطروح بنظام غذائي علي مدار اليوم ذات خصوصية يعكس خصوصية حياة البادية وطبيعة المكان الذي يعيشون فيه، فطوال أيام السنة يتناول البدوي خمسة وجبات وهي الفطار عقب صلاة الفجر والضحوية قبل صلاة الظهر بما يقرب من ساعة نصف ووجبة الغذاء الثانية ظهرا ثم العصور عقب صلاة العصر وأخيرا العشاء بعد أداء صلاة العشاء على تبدأ مع بزوغ الفجر وتنتهي مع غروب الشمس.

إلا أن الأمر في شهر رمضان يختلف حيث يكتفي البدو بتناول الشوربة "المغربي" والسلطة فقط في بداية فطورهم وذلك بعد إحلال صيامه بالتمر واللبن أو العصير ولا يركزون على الطعام الأساسي المعتاد.

والشوربة "المغربي" التي يفطر بها بدو القبائل في مطروح أكلة ليبية الأصل وتتكون من اللحم المقطع مكعبات وحمص الشام وبقدونس وشعرية وبصل وطماطم وفلفل أخضر ونعناع لذا تعتبر هي مكون أساسي في قائمة الطعام على المائدة البدوية لمدة 30 يوم طوال شهر رمضان وتجدها عند الفقير والغني معا.

تأتى بعد ذلك (الضَحوية) أو الوجبة الثانية بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح وفى حوالي الساعة العاشرة مساء حيث تتجمع أفراد الأسرة مرة أخرى ليتناولوا وجبة (الضحوية) وفي هذه الوجبة يتم تناول الطعام التقليدي المعتاد المكون من اللحوم والخضروات والأرز أو المكرونة.

وفي وجبة السحور يفضل أبناء البادية تناول اللبن "الرايب" والتمر نظرا لأنه سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولقيمته الغذائية ولأنه يمنع الجوع والعطش خصوصا في نهار الصيف الحار والطويل.