«المركزي للإحصاء» ينظم مسابقة رمضانية يوميا على «البرنامج العام»

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تنظيم المسابقة الإحصائية الرمضانية للعام الثالث على التوالي ببرنامج «مصر في أرقام»، والذي سيذاع يوميا على محطة البرنامج العام الساعة 3 عصرا خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا في إطار حرص الجهاز على نشر الوعي الإحصائي للمواطنين ومحاولة تبسيط لغة الأرقام، والتي أصبحت أساس التخطيط واتخاذ القرارات السليمة، والتوعية بالتعداد الاقتصادي والذي من المقرر عقده في نهاية العام الحالي لما يمثله من أهمية كبرى لمتخدي القرار في وضع السياسات الاستراتيجية للدولة، حيث أجرى أول تعداد اقتصادي بمفهومه الشامل عام 1991/1992 تلاه العديد من التعدادات الاقتصادية، ويعد تعداد 2017/2018 هو التعداد الخامس.

وتذاع المسابقة على محطة البرنامج العام، بالإضافة إلى نشرها على الصفحة الرسمية لتعداد مصر 2017، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لإذاعة البرنامج العام، والموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز.

ويقدم الجهاز للفائزين 10 جوائز مادية (الجائزة الأولى بـ5 آلاف جنيه، والثانية بـ4500 جنيه، والثالثة بـ4000 جنيه، إلخ..)، بالإضافة إلى جوائز عينية (إصدارات الجهاز الإحصائية - دورات كمبيوتر متخصصة في التحليل الإحصائي - شهادات تقدير - إتاحة فرصة للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات).

وجدير بالذكر أن مسابقة العام الماضي الذي نظمها الجهاز لاقت نجاحا باهرا، وأشاد بها المشاركون في المسابقة، وتعد هذه المسابقة هي من الأفكار التي استحدثها الجهاز على مستوى الأجهزة الإحصائية الدولية.

وتجمع إجابات الثلاثون حلقة في نهاية شهر رمضان الكريم، وترسل على عنوان (الهيئة الوطنية للإعلام - مبنى الإذاعة والتليفزيون - ماسبيرو كورنيش النيل - الإدارة العامة للبرامج الخاصة - الدور الخامس - مسابقة مصر في أرقام).