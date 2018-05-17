اللجنة القنصلية «المصرية-الأردنية» المشتركة تنهي أعمالها بالقاهرة

اختتمت الدورة الأولى للجنة القنصلية المصرية الأردنية المشتركة أعمالها، التي استمرت لمدة يومين، في مقر النادي الدبلوماسي المصري التابع لوزارة الخارجية بالتحرير‪.‬

‬وصرح السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، اليوم الخميس، بأن أعمال اللجنة جاءت لتعكس رغبة البلدين الشقيقين في تطوير مجالات التعاون القنصلي، وحرص الجانبين على صياغة رؤية متكاملة العناصر لآليات التشاور والتنسيق فيما يخص المسائل العمالية، فضلا عن الاتفاق على أهمية توفير الرعاية الكاملة والدائمة لرعايا البلدين‪.‬

‬وأضاف أن الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تميزت بروح التعاون والتفاهم المشترك لبحث مطالب كل جانب، حيث اتفق الجانبان على أهمية دعم أطر التشاور بين الجهات المعنية والقنوات الدبلوماسية في البلدين، والارتقاء بمستوى التنسيق فيما بينهما بما يتسق والهدف من إنشاء اللجنة القنصلية المشتركة باعتبارها آلية تنظيمية دورية لمتابعة الموضوعات القنصلية والعمالية محل اهتمام البلدين‪.

‬وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن الجانبين اتفقا على العمل على تحسين أوضاع الجالية المصرية في الأردن، وكذا الجالية الأردنية في مصر، وتذليل كافة الاشكاليات التي تواجه رعايا الدولتين الشقيقتين‪.‬

ومن جانبه، أشاد السفير عاهد سويدات، بمستوى التنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العامل المصري يعتبر عنصرا يساهم في بناء الاقتصاد الأردني.

وفي ختام أعمال اللجنة، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل على متابعة كافة الموضوعات التي تم مناقشتها قبل انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة، والتي ينتظر عقدها في الأردن.