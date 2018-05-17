«تموين الإسكندرية»: ضبط 60 طنا من الخضار والفاكهة قبل بيعها خارج أسواق الجملة

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، خلال حملة أمنية، من ضبط ثلاثة سائقين بحوزتهم 60 طنا من الخضار والفاكهة قبل بيعها خارج أسواق الجملة، بهدف التهرب من سداد الرسوم المستحقة.

كما تمكن ضباط المباحث، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، خلال الحملة، من ضبط المديرة المسؤولة عن محل جزارة ولحوم مجمدة بمنطقة مينا البصل، غرب المدينة لحيازتها وعرضها للبيع 312 كجم لحوم متنوعة بها تغير في الخواص الطبيعية، وضبط صاحب كشك لبيع الخردوات بمنطقة العامرية، غرب المدينة لحيازته وعرضه للبيع 210 علب سجائر وأدخنة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.