«dmc» تعلن مواعيد عرض برامج ومسلسلات رمضان

أعلنت شبكة قنوات «dmc»، الخريطة الرمضانية الخاصة بالقناة العامة وقناة الدراما على مدار الشهر فتتضمن خريطة قناة «dmc» العامة برنامج «8 الصبح»، الذي يذاع يوميا مباشر من الثامنة وحتى العاشرة صباحا ثم إعادة مسلسل «الرحلة» للفنان باسل خياط، من العاشرة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، ويأتي بعده إعادة مسلسل «أمر واقع» للنجم كريم فهمي، من الحادية عشر حتى الثانية عشر ظهرا، ويعقبة نشرة أخبار الثانية عشر لمدة نصف ساعة على الهواء مباشرة، ويليها برنامج «ورطة إنسانية» الموسم الثاني لمدة نصف ساعة من الثانية عشر والنصف وحتى الواحدة ظهرا ثم إعادة مسلسل «بالحجم العائلي» للنجم الكبير يحي الفخراني من الواحدة ظهرا وحتى الثانية ظهرا.

لتنتقل القناة على الهواء مباشرة ببرنامج «مطبخ dmc» من الثانية ظهرا وحتى الثالثة ظهرا وبعدها سيتم إعادة مسلسل «اختفاء» من الثالثة وحتى الرابعة عصرا ليعود على الهواء مباشرة برنامج «لعلهم يفقهون» لمدة ساعة لينتهى عند الخامسة ليعاد مسلسل «نسر الصعيد» للفنان محمد رمضان من الخامسة وحتى السادسة، لتذاع حلقة جديدة من برنامج «ورطة إنسانية» في السادسة وحتى السادسة والنصف ليتم بعدها الانتقال إلى حديث الشيخ الشعراوي ثم القرأن الكريم وآذان المغرب.

وبعد الآذان تبدا القناة في عرض مسلسل «بالحجم العائلي» من السابعة إلا ربع وحتى الثامنة ويليه مسلسل «اختفاء» للفنانة نيلي كريم، في الثامنة وحتى التاسعة، وبعدها إعادة برنامج «ورطة إنسانية» لمدة نصف ساعة ليبدأ عرض حلقة جديدة من «نسر الصعيد» في العاشرة مساء وحتى الحادية عشر ثم مسلسل «الرحلة» من الحادية عشر للثانية عشر مساء ثم «أمر واقع» من الثانية عشر وحتى الواحدة صباحا ثم إعادة مسلسل «بالحجم العائلي»، وإعادة «نسر الصعيد» من الثانية وحتى الثالثة ثم إعادة مسلسل «اختفاء» من الثالثة صباحا وحتى الرابعة ثم إعادة مسلسل «الرحلة» ثم إعادة «لعلهم يفقهون»، ثم إعادة «أمر واقع» ثم إعادة «مطبخ dmc».

أما قناة «dmc دراما» تبدأ القناة بعرض إعادة مسلسل «الرحلة» في الثامنة صباحا ويليه مسلسل «أمر واقع»، في التاسعة صباحا ثم مسلسل «بالحجم العائلي» في العاشرة صباحا ويلية برنامج «ورطة إنسانية» لمدة نصف ساعة ليبدأ بعده إعادة مسلسل «الرحلة» من الثانية عشر ظهرا مسلسل «اختفاء»، يتم إعادته من الواحدة ظهرا ثم إعادة مسلسل «نسر الصعيد» من الثانية ظهرا وحتى الثالثة ثم إعادة مسلسل «أمر واقع» ثم إعادة مسلسل «الرحلة» ويليه «ورطة إنسانية» ومسلسل «بالحجم العائلي» من الخامسة والنصف وحتى السادسة والنصف قبل الانتقال لحديث الشيخ الشعرواي والقرآن الكريم وآذان المغرب ليبدأ بعدها إذاعة حلقات جديدة من مسلسلات «أمر واقع» في السابعة إلا ربع ويليه مسلسل «الرحلة» في الثامنة ثم «بالحجم العائلي» في التاسعة مساء، ويليه مسلسل «اختفاء» في العاشرة مساء ثم برنامج «ورطة إنسانية» حتى الحادية عشر والنصف ويليه برنامج مصري حتى الثانية عشر مساء، ويليه مسلسل «نسر الصعيد»، من الثانية عشر وحتى الواحدة؛ لتعود القناة لإعادة المسلسلات من الواحدة صباحا وتبدأها بمسلسل «اختفاء» من الواحدة صباحا ويلية «الرحلة» من الثانية صباحا ويلية «أمر واقع» من الثالثة صباحا ويليه «بالحجم العائلي» من الرابعة صباحا ثم إعادة «نسر الصعيد» من الخامسة صباحا ويلية إعادة مسلسل «اختفاء» ثم برنامج «ورطة إنسانية».