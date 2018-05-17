مواطنون يشكون تأخر صدور بطاقاتهم التموينية البدل فاقد وتالف

• الوزارة ترد: حصر أسماء المتضررين وتسليمهم بطاقات ورقية مؤقتة لصرف حصتهم الشهرية



اشتكى عدد كبير من المواطنين من تأخر صدور بطاقاتهم التموينية الجديدة بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، خاصة بعد استيفائهم الأوراق المطلوبة، ما حرمهم من الحصول على مقرراتهم الشهرية من السلع المدعمة.

وقالت علياء أحمد، مواطنة، من أمام أحد المجمعات الاستهلاكية بمنطقة السيدة زينب، إنها ترددت كثيرا على مكتب التموين لمعرفة سبب تأخر إصدار بطاقة أسرتها التموينية، بعد تقدمها بطلب بدل تالف واستلامها رسائل نصية تؤكد قبول طلبها واستيفاءها الأوراق المطلوبة.

وأشار وليد محمد، من أمام مكتب تموين فى منطقة حدائق المعادى، إلى أنه تقدم بطلب استخراج بطاقة تموينية جديدة بعدما فقد بطاقة أسرته، إلا أنه لم يتسلمها حتى الآن، وبعد مرور 5 أشهر منذ تقديم طلب الاستخراج.

وقال إسماعيل حسن، موظف فى القطاع الخاص بمنطقة حلوان، إنه تقدم بطلب بدل التالف منذ عدة أشهر ولم يحصل على بطاقته التموينية حتى الآن، مشيرا إلى أن موظفى المكاتب التموينية بحلوان أخبروه بعدم وجود أى إجراء يمكن اتباعه سوى تقديم شكوى بالوزارة أو الانتظار حتى صدور البطاقة.

وقال المستشار الإعلامى لوزير التموين محمد سويد، في تصريح لـ"الشروق"، إن الوزير على المصيلحى قرر إصدار بطاقات تموينية ورقية مؤقتة لمن تأخر صدور بطاقاتهم الجديدة والمستوفين جميع الأوراق المطلوبة، لافتا إلى أنه يجرى حصر أسماء الأفراد المستحقين لإصدار بطاقات ورقية لهم، لعرض قائمة الأسماء عليه.

وأضاف سويد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه من المتوقع الانتهاء من تحديد أسمائهم بشكل كلى خلال الأيام القادمة، لتمكين المستحقين من صرف حصة شهر مايو الجارى من الدعم، من خلال البطاقات الورقية المؤقتة لحين صدور كروتهم الذكية.