مرشح رئاسي تركي: أردوغان يدفع البلاد إلى الهاوية

قال محرم إنجه، المرشح الرئاسي لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إن الرئيس رجب طيب أردوغان "يدفع البلاد إلى الهاوية"، من خلال سياسات تحركها الإيديولوجية والتصميم على السيطرة على البنك المركزي، وذلك فى الوقت الذى هبطت فيه الليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة.



وأضاف إنجه، فى تصريحات أوردتها قناة «سكاي نيوز»، مساء الأربعاء، والذي يسعى لإنهاء هيمنة أردوغان المستمرة منذ 15 عاما على السلطة فى انتخابات يونيو المقبل، إن البنك المركزى والمؤسسات الاقتصادية الأخرى يجب أن تكون قادرة على العمل باستقلالية.



وأشار المرشح الرئاسي إلى أن "أرودغان يأخذ البلاد إلى الهاوية، لافتا أن البنك المركزى يجب أن يكون مستقلا وكذلك المؤسسات الاقتصادية الأخرى ويجب تنفيذ اللوائح".



وتابع قائلا: إن الرئيس أردوغان تهيمن عليه "هواجس أيديولوجية" ويدفع تركيا نحو الاتجاه الخاطئ، وتعهد إنجه بأنه فى حالة انتخابه فسوف يلغى بعض الصلاحيات التى منحت للرئاسة، قائلا إنها تسلم لشخص واحد سيطرة كاملة على الميزانية والقضاء والسلطة التنفيذية.