القوات المسلحة: مقتل 19 تكفيريا ضمن العملية الشاملة «سيناء 2018»

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، عن تحقيق نجاحات ضمن العملية الشاملة «سيناء 2018»، أسفرت عن القضاء 19 من العناصر التكفيرية.

وذكرت القيادة العامة، في بيانها الثاني والعشرين، الصادر اليوم الخميس، أن العملية الشاملة أسفرت على مدار الأيام الماضية عن القضاء على 10 من العناصر التكفيرية خلال عمليات التمشيط و9 تكفيريين بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

وفيما يلي نص البيان:

«استمرارا لمعارك الوطن التي يخوضها أبطال القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية بكل شجاعة وإقدام لاستئصال جذور الإرهاب الأسود، ودعم ركائز الاستقرار والتنمية على أرض مصرنا الطاهرة، فقد أسفرت العمليات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توفر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية.

القضاء على عشرة أفراد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال لاسلكية بحوزتهم بشمال ووسط سيناء.

كما تم القضاء على تسعة أفراد تكفيريين أثناء تبادل لإطلاق النيران مع العناصر الأمنية بوزارة الداخلية، وعُثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توفر معلومات تفيد باتخاذهم وكرا بمنطقة زراعية بدائرة قسم أول العريش.

كما تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ تحت الأرض، عثر بداخلها على كميات من الذخائر والأسلحة وعدد من أجهزة الاتصال بشمال سيناء.

كما تم الكشف عن مخزن تحت الأرض يحتوي على كمية من الذخائر والملابس العسكرية ومجموعة من الكتب التي تحتوي على الفكر التكفيري بوسط سيناء، واكتشاف وتدمير ثلاثة أنفاق مجهزة بالمنطقة الحدودية بشمال سيناء.

القبض على عشرين فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم ضبط وتدمير عدد 9 سيارات أنواع، وعدد 15 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير عدد 3 عبوات ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات.

اكتشاف وتدمير عدد 6 مزراع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط كمية أخرى معدة للتداول تقدر بحوالي نصف طن بوسط سيناء.

وعلى امتداد السواحل تستمر القوات البحرية بتفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها حيث تمكنت بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة من ضبط إحدى السفن التجارية بعد إلقائها لعدد كبير من الخراف النافقة أثناء عبورها بنطاق البحر الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وسحب الخراف النافقة من البحر وتطهيره بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وفي إطار جهود قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية:

على الاتجاه الاستراتيجي الغربي قامت بإحباط محاولة اختراق للحدود لعدد من عربات الدفع الرباعي محملة بـ300 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر و40 كيلوجراما لجوهر الحشيش المخدر وضبط 401 فرد من جنسيات مختلف أثناء محاولة التسلل عبر الحدود الغربية.

وعلى الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي نجحت في ضبط 16 سيارة دفع رباعي و19 فردا عثر بحوزتهم على 250 ألف قرص للمواد المخدرة و6 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية وكميات من الأدوية المهربة وإحباط محاولة 25 فردا من جنسيات مختلفة التسلل عبر الحدود الجنوبية.

وبمناطق شمال ووسط سيناء ضبط أربعة أفراد، عُثر بحوزتهم على 235 كيلوجراما لنبات البانجو، 333 كيلوجراما لجوهر الحشيش والأفيون المخدر.

واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية ورفع المعاناة عن أهالي شمال ووسط سيناء وخاصة في شهر رمضان المعظم تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية.

ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من حماية الوطن وشعبه العظيم».