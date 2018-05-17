تيلرسون: الأكاذيب تهدد الديمقراطية الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، ريكس تيلرسون، إن الديمقراطية الأمريكية باتت تهددها الأكاذيب، في توبيخ على ما يبدو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أقاله في مارس الماضي.



وقال تيلرسون، في كلمة عامة نادرة أمام خريجي معهد فيرجينيا العسكري: "إذا كان قادتنا يسعون لإخفاء الحقيقة، أو عندما نصبح، كشعب، نقبل حقائق بديلة لم تعد قائمة على الوقائع، فعندئذ نحن كمواطنين أمريكيين في طريقنا للتخلي عن حريتنا".



وأضاف: "تقع على عاتق كل مواطن أمريكي مسؤولية حماية حريتنا بإدراك ماهية الحقيقة".



وتابع: "إذا لم نتصد كأمريكيين لأزمة الأخلاق والاستقامة في مجتمعنا وبين زعمائنا.. فإن الديمقراطية الأمريكية كما نعرفها ستشهد فترة اضمحلال".



وأقال ترامب تيلرسون في مارس، مشيرًا إلى مشكلة "كيمياء" بينهما، مما أدى إلى وضع حد لعلاقة استمرت 13 شهرا. واتسمت قيادة تيلرسون لوزارة الخارجية بعدد من المصادمات مع سياسات ترامب.