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اتحاد الكرة : البدري غير مرشح للمنتخب

محمود عيسي
نشر فى : الخميس 17 مايو 2018 - 6:22 م | آخر تحديث : الخميس 17 مايو 2018 - 6:22 م

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، إن ما يتردد عن ترشيح حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، لخلافة هيكتور كوبر في القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول غير صحيح.

ورحل حسام البدري علن القيادة الفنية للأهلي ، عقب الخسارة الفادحة التي تعرض لها الفريق الأحمر أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي 2 – 0 ، في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، قال اليوم الخميس : " حسام البدري حقق نتائج غير مسبوقة في تاريخ القلعة الحمراء ، اعتقد إن إعارات شهر يناير كانت السبب المباشر في ضعف مستوي الأهلي في المباريات الماضية".

وعن فرص البدري في تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر ، قال مجدي عبد الغني : "قدرات البدري تسمح له قيادة المنتخب، ولكن ليس هناك أي تشريحات في الوقت الحالي، خصوصا وأن المنتخب مقبل على كأس العالم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر".


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