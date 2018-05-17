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انفجار في قمة كيلاويا البركانية بهاواي.. وأعمدة الرماد تغطي «بيج أيلاند»

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 17 مايو 2018 - 9:40 م | آخر تحديث : الخميس 17 مايو 2018 - 9:40 م

ارتفع عمود من الرماد إلى عنان السماء في جزيرة "بيج أيلاند" في هاواي، اليوم الخميس، بعد انفجار ضخم في قمة كيلاويا البركانية، بحسب المرصد الجيولوجي الأمريكي.

وحذرت إدارة الدفاع المدني بالجزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي من أن "الرماد الناجم عن ذلك الانفجار سيغطي المنطقة المحيطة".

ويمكن أن يؤثر تساقط الرماد على المناطق المجاورة، ومن بينها هيلو، التي يبلغ عدد سكانها 43 ألف نسمة، وهي أكبر مدينة في الجزيرة الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة.

وحثت السلطات السكان على اللجوء إلى الملاجئ وتجنب قيادة المركبات.


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