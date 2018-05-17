«الصحة»: حملة لتنظيم الأسرة بجميع المحافظات للحد من الزيادة السكانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن توجيه حملة يوم الثلاثاء من كل أسبوع؛ لتقديم خدمات متميزة لتنظيم الأسرة في المراكز الطبية في كل الإدارات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وضع خطة جديدة للزيارات الإشرافية؛ لرفع جودة الأداء والوصول به إلى المعدلات العالمية.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن هذا النشاط يأتي كتدخل غير تقليدي لتفعيل مراكز الإحالة المتميزة، لتحسين مؤشرات برنامج تنظيم الأسرة، وكذلك لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية لتوفير الخدمات للفئات المستحقة والمحرومة من الخدمة، ولتسخير كافة الإمكانيات على المستوى المركزي والمحلي لمواجهة التحديات، وخاصة انخفاض معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة إلى 58.5%، وزيادة معدل الانقطاع 30%، ونسبة الحمل غير المرغوب فيه إلى 16%.

وأضافت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، في بيان صحفي اليوم، أنه في كل ثلاثاء، سيتم توفير طبيبة أخصائية نساء وتوليد في عيادة تنظيم الأسرة، مدربة على أحدث تقنيات تقديم الخدمة؛ لإجراء الكشف الطبي على المنتفعات، وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، مشيرة إلى توفير كافة التجهيزات اللازمة وجميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة لتناسب اختيارات السيدات الراغبات في استخدامها، كما يتم توفير كافة المواد الإعلامية المساعدة؛ للتعريف الكامل بوسائل تنظيم الأسرة.

وتابعت أنه سيتم إشراك فريق عمل مدرب من التمريض لتقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كما يشارك في الحملة فريق من مسئولي الإعلام والرائدات الريفيات والحضريات؛ كمسئولين عن التسويق المجتمعي لخدمات تنظيم الأسرة؛ للتوعية بالخدمات المقدمة وبأهمية تنظيم الأسرة ودوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد ندوة إعلامية بمعرفة مسئولي الإعلام في ذلك اليوم للسيدات؛ بهدف الترويج لوسائل وخدمات تنظيم الأسرة مع التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول من لوالب وكبسولة الامبلانون نكست، كما يتم الترويج لهذا اليوم مسبقا عن طريق فريق الرائدات أثناء الزيارات المنزلية؛ لتعريف السيدات بمكان المركز وعمل الدعاية اللازمة لجذبهن وتحويلهن لتلقي الخدمة في تلك المراكز.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أنه سيتم تنفيذ زيارات إشرافية لجميع المحافظات برئاسة رئيس القطاع، ورؤساء الإدارات المركزية، والمديرين العموم، وأطباء القطاع؛ بهدف رفع جودة الأداء في عيادات تنظيم الأسرة وحل معوقات العمل على أرض الواقع.

ولفتت إلى أنه سيتم توزيع محافظات الجمهورية على 6 فرق إشراف مركزية، كل فريق مركزي يتكون من مدير عام، وأطباء بشريين، وصيدلي، ومجموعة إداريين للإشراف النوعي، على أن يقوم كل فريق بتغطية محافظاته مرة كل 6 أشهر.

وأضافت، أنه ستقوم هذه الزيارات بتقييم العيادات الثابتة من حيث تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والتسجيل الطبي والتأكد من توافر أرصدة كافية لوسائل تنظيم الأسرة المتنوعة، وسلامة تخزينها في الوحدات، والتزام فرق العمل بالمعايير القياسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة، والتأكد من مردود وجودة الدورات التدريبية التي يتم عقدها في المحافظات عن خدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تقييم أنشطة الرائدات الريفيات في تنفيذ الزيارات المنزلية.

وأردفت الدكتورة سعاد، أنه سيتم الإشراف على العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية المنفذة في المناطق النائية وذات الأولوية في المحافظات؛ للتأكد من تطبيق معايير الجودة للخدمات المقدمة للمرأة المصرية في كل مكان، كما أنه سيتم الإشراف أيضا على عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال تنظيم الأسرة لتقييم أداء منسقي الجمعيات؛ لضمان تقديم خدمات صحية متميزة داخل القطاع الأهلي.

وذكرت أنه سيتم عمل زيارة متابعة للوقوف على المشكلات التي تعوق تنفيذ الخطط التصحيحية ومحاولة إيجاد حلول بديلة لها، مشيرة إلى أنه سيتم عمل تقييم للتجربة وتأثيرها على مؤشرات المحافظات في نهاية شهر سبتمبر 2018؛ للاستفادة من النتائج في وضع خطة الإشراف التالية.