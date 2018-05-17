تعيين «الرفاعي» و«الشيخ» نائبين لرئيس جامعة طنطا

قال بيان صادر من جامعة طنطا اليوم الخميس، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن صدور قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتعيين الدكتور الرفاعي إبراهيم الرفاعي مبارك نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، وذلك حتى بلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة في 28-2-2021، يذكر أن الدكتور الرفاعي مبارك حصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من جامعة طنطا في 1983.

وكان الدكتور الرفاعي وكيلا لشئون خدمة المجتمع تنمية البيئة بكلية التجارة من أغسطس 2014، ولمدة 3 سنوات، ثم كلف بالقيام بأعمال عميد الكلية في أغسطس 2016 لحين تعينه عميدًا لها.

كما أعلن وزير التعليم العالي، عن موافقة رئيس الوزراء على تعيين الدكتور مصطفى محمد مصطفى الشيخ نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك حتى بلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة في 8-2-2019.

يذكر، أن الدكتور مصطفى الشيخ حصل على بكالوريوس العلوم شعبة النبات من جامعة طنطا في 1981، وكان يشغل منصب وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم لمدة 3 سنوات.

وكان، قد صدر قرار بتعينه مستشارًا ثقافيًا ومدير للمركز الثقافي المصري اليمني بصنعاء بدولة اليمن وبعدها ملحقًا ثقافيًا بالمركز الثقافي المصري بطشقند دولة أوزبكستان من مايو 2016 حتى نوفمبر.