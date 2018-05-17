«الشروق» تنفي صلتها بأخبار زيادة أسعار الوقود: بلاغ للجهات المختصة

تنفي جريدة «الشروق»، صلتها بما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار الوقود اليوم.

فقد تم تصميم لوحات إخبارية مشابهة لتصميمات الجريدة، انتحلت من خلالها صفة «الشروق»، وبث أصحابها من خلالها أخبارا مغلوطة تهدف إلى إشاعة الأكاذيب وإثارة الرأي العام.

وتهيب «الشروق» بالسلطات المختصة التصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف صحفا مصرية أخرى كذلك، ما لا يقصر الآثار السلبية لهذه الظاهرة على إثارة الرأي العام، بل يمدها للنيل من مصداقية «الشروق» وغيرها من الصحف.

كما تهيب «الشروق»، بالمواقع الإخبارية تحري الدقة في النقل من موقع «الشروق» الإخباري، الذي يحمل فقط العنوان: /www.shorouknews.com والصفحة الرسمية الخاصة بالصحيفة على مواقع «فيسبوك» و«تويتر».