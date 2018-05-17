ثلث الألمان يؤيدون استبعاد لاعبين التقيا بأردوغان من قائمة الفريق المشارك في مونديال روسيا 

أعرب أكثر من ثلث الالمان (36 %) خلال استطلاع أجري بينهم عن تأييدهم لحذف اسم لاعبي كرة القدم مسعود أوزيل وإلكاي جوندوجان من قائمة المنتخب المشارك في بطولة كأس العالم بروسيا خلال الصيف الجاري، نظرا لالتقاطهم صورا جماعية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



أجرى الاستطلاع معهد إمنيد لقياسات الرأي لصالح صحيفة "دي فيلت" الألمانية.



وقال 57 % من المشاركين في الاستطلاع إن هذا أمر غير ضروري.



كان أوزيل وجوندوان وهما ألمانيان من أصول تركية أهديا الرئيس أردوغان زي فريقيهما أرسنال ومانشستر سيتي خلال لقاء به في لندن يوم الأحد الماضي.



انتقد العديد من الساسة والرياضيين الألمان نشر حزب أردوغان لهذه الصور انتقادات حادة. وكان المدير الفني للفريق الألماني يوآخيم لوف استدعى اللاعبين يوم الثلاثاء الماضي لضمهما لصفوف الفريق بصفة مبدئية.



ورد لوف على سؤال عن نيته في إقصاء اللاعبين من صفوف فريق كرة القدم الألماني المشارك في بطولة العالم، بقوله : "بالتأكيد لا، ولم أفكر في ذلك ولا ثانية واحدة".



كان استطلاع سابق أعد لبوابة الأخبار "تي أون لاين دي إي" الالمانية أوضح يوم الثلاثاء الماضي أن 70 % من الالمان اعتبروا لقاء لاعبي الكرة برجل السياسة أمرا "غير مقبول مطلقا"، بينما قال 6% إن اللقاء مقبول "تماما" أو "إلى حد كبير".