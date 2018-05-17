ضبط 4 أشخاص لحيازتهم 245 طن لبن أطفال «فاسد» في الإسكندرية

• ضبط الكمية قبل توزيعهم على مصانع الجبن والآيس كريم والحلوانية



قررت نيابة "ثان الرمل" شرق الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانونية؛ لحيازتهم 25 ألفا و566 كرتونة × 24 عبوة زنة العبوة 400 جرام بإجمالي 613 ألفا و548 عبوة، تزن 245 طنا و400 كيلوجرام من لبن الأطفال "غير صالح للاستهلاك الآدمي".

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مدير إدارة شرطة التموين؛ يفيد ضبط 4 أشخاص في نطاق دائرة قسم شرطة "ثان الرمل"؛ لقيامهم بتوزيع كميات كبيرة من عبوات ألبان الأطفال "منتهية تاريخ الصلاحية" على أصحاب مصانع الجبن، والآيس كريم، ومحلات الحلوانية، بأسعار ضئيلة؛ بهدف إستخدامها في تصنيع الحلويات والتصنيع الغذائي.

وبإجراء التحريات تبين أن مصدر هذه الكميات مخزن "بدون ترخيص" كائن في طريق "الحسينية - أبيس 2" التابع لقسم شرطة "ثان الرمل" تابع لشركة للاستيراد ومقرها محافظة القاهرة، استأجره المتهمون لتخزين كميات كبيرة من عبوات ألبان الأطفال "منتهية تاريخ الصلاحية" بقصد طرحها للبيع في الأسواق، بالمخالفة للقانون.

والمتهمين الأربعة هم "ن. م. خ" 44 عاما، ومقيم في زهراء مدينة نصر، محافظة القاهرة، و"م. ي. ك" 29 عاما، ومقيم في دائرة قسم شرطة "أول الرمل"، والإثنين مندوبي مبيعات بالشركة، و"م. م. ك" 43 عاما، محاسب بالشركة، مقيم في روض الفرج، محافظة القاهرة، و"غ. م. ا" 31 عاما، صيدلي ويعمل مدير التوزيع بالشركة، ومقيم في عين شمس، محافظة القاهرة.

وبفحص مقر الشركة عقب مناقشتهم تبين أن لديهم مستندات تفيد إعدام تلك الكميات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ بسب إنتهاء تاريخ الصلاحية، إلا أنهم تحايلوا وشرعوا في بيعها بالأسواق لتحقيق مكاسب طائلة غير مشروعة، ما يسبب أضرارا صحية لمستهلكيها، فتحرر محضر "جنح أمن دولة طوارئ" حمل رقم 792 لسنة 2018 قسم شرطة "ثان الرمل".