انتهت وزارة التربية والتعليم من الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية، والتي تبدأ السبت المقبل، حيث يؤدي حوالي 700 ألف طالب الامتحانات في 2400 لجنة على مستوى الجمهورية.

وقال أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إن رؤساء اللجان تسلموها لتجهيزها لاستقبال الطلاب السبت المقبل، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات، مقرها وزارة التربية والتعليم، موضحا أنه سيكون هناك متابعة أخرى من مقر قطاع التعليم الفني بفيصل، وتكون الغرفتين متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات التعليمية؛ لاستقبال أي شكاوى خلال الامتحانات.

وأضاف «الجيوشي»، أنه تم الانتهاء من نقل أسئلة الامتحانات إلى جميع المحافظات، بالتنسيق مع قوات الأمن من الجيش والشرطة، وعليها حراسة حتى بدء الامتحانات، لافتا إلى تأمين لجان الامتحانات بشكل كبير من خلال الأمن الإداري داخل اللجنة أو قوات الشرطة خارجها، وحذر الطلاب من حمل التليفون المحمول أو أية وسيلة إلكترونية أخرى للغش داخل اللجان، معلنا عن تطبيق قانون الغش على طلاب التعليم الفني أيضا.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن بدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني الصناعي، يوم الأربعاء الموافق 23 مايو الجاري، وتقدير الدرجات للتعليم الفني الزراعي يوم الإثنين الموافق 28 مايو الجاري، بدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني التجاري والفندقي يوم الجمعة الموافق 1 يونيو المقبل.