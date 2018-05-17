«السيسي» يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني حول الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الملك عبد الله الثاني، قدم التهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربا عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم، ومن جانبه أعرب «السيسي»، عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا للمملكة الأردنية الشقيقة، كل التوفيق والازدهار.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول عددا من القضايا الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اتفق الزعيمان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يُساهم في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

كما تم خلال الاتصال، تناول بحث سُبل تطوير العلاقات المصرية الأردنية المتميزة، حيث تم التأكيد على مواصلة العمل على الدفع قدما بالتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة.