ياسر جلال عن أغنية «أنا ابن أبويا»: وثقت لحظات حقيقية مع والدي

قال الفنان ياسر جلال، إن أغنية «أنا ابن أبويا»، التي تم تصويرها من مسلسله الرمضاني «رحيم»، توثق وتجسد لحظاته مع والده المخرج الراحل جلال توفيق قبل وفاته في الحقيقة.



وأضاف «جلال»، في لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه رافق والده خلال فترة مرضه الأخيرة قبل وفاته، وكان يرفض الكثير من الأعمال الفنية من أجل مرافقته خلال أيام مرضه، متابعًا: «الأغنية لما شفتها فكرتني بوالدي، خاصة تمثيل وأداء الفنان حسن حسني الرائع، وكان قريب من جسمه وشكله وهيئته، وحسيت كأني بسترجع ذكرياتي معاه».



وأشار إلى أن سر نجاح مسلسله «ظل الرئيس»، الذي قدمه في الموسم الرمضاني الماضي، هو دعاء والده المستمر له قبل وفاته، متابعًا أن الشخصية التي يجسدها في «رحيم» تعد شخصية جديدة ومختلفة عما قدمه في السنوات الماضية.



وتدور أحداث المسلسل الرمضاني «رحيم» حول رجل أعمال يعمل في غسيل الأموال، يتم القبض عليه ويُسجن، وتُشرد أفراد أسرته، ثم يخرج ليبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته، والمسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، وبطولة الفنان ياسر جلال، نور، طارق عبد العزيز، محمد رياض.