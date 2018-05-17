تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية اليوم ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة؛ ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 21

وسط الدلتا 35 20

الإسكندرية 28 20

شرم الشيخ 36 25

أسوان 41 23