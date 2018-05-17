بوفون يعلن نهاية مسيرته مع يوفنتوس

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أعلن جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس ومنتخب إيطاليا عن عدم الاستمرار في اللعب مع الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة امتدت لـ18 عامصا في ملاعب كرة القدم.

وقال بوفون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن موقفه: « في البداية يجب أن أشكر رئيس النادي على ما قاله بشأني لقد كونا علاقة قوية في الأعوام السابقة».

وأضاف: «مباراة السبت المقبل بختام الدوري الإيطالي هي الأخيرة لي مع يوفنتوس، شكرا على 18 عاما بين جدران النادي».

وأتم بوفون حديثه في المؤتمر الصحفي: «أعتقد أنها الطريقة الأفضل لإنهاء مغامرتي الرائعة مع يوفنتوس شكرا للنادي والمشجعين شكرا للجميع».

وألمح بوفون إلى غعتزاله اللعب بشكل نهائي: «فخور بأني أختم مسيرتي بمستوي رائع. مستوى يليق بي وبالنادي. إتخذت هذا القرار بشكل هادئ وأنا سعيد به. وهذا شيء ليس سهل لأي رياضي».

وبذلك يكون قد أعلن بوفون قراره النهائي بالرحيل عن يوفنتوس بنهاية الموسم بينما لم يحدد هل سيعتزل أم يكمل مسيرته في فريق آخر.

وخاض بوفون هذا الموسم 33 مباراة مع يوفنتوس بمختلف المسابقات واستقبلت شباكه 28 هدفا بينما حافظ على نظافة الشباك في 17 مباراة.

ولعب بوفون بقميص يوفنتوس 655 مباراة واستقبلت شباكه 518 هدفا وحافظ على نظافتها 310 مرة.

وكان من المتوقع استمرار بوفون، لمدة موسم آخر يوفنتوس على أن يكون الاعتزال النهائي بنهاية الموسم المقبل إلا أن اللاعب قرر ختام مشواره مع البيانكونيري.

وسيواجه يوفنتوس فريق هيلاس فيرونا بختام الدوري الإيطالي الذي حسمه الفريق للمرة السابعة على التوالي.