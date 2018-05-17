اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر إبريل 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة الوطنية للإعلام.

وبحسب بيان من الوزارة، اليوم، تضمنت الإتاحات 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية قيمة الدعم المالى لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر إبريل 2018.

وشملت الاتاحات 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر إبريل 2018، كما تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى عن شهر إبريل 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسى.

وأتاحت الوزارة 98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر إبريل 2018، كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن شهر إبريل 2018 لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وتضمنت الإتاحات 67.7 مليون جنيه منهم 61.9 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر فبراير 2018 ومبلغ 5.8 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن شهر فبراير 2018.

وقد تم إتاحة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الرى الثلاث (شركة الكراكات المصرية، شركة الرى للأشغال العامة، الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للرى والصرف عن شهر إبريل 2018، كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر إبريل 2018.