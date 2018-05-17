ضبط عامل وعاملة حاولا خطف نجل صاحبة شركة بالتجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاملة وعامل حاولا خطف نجل صاحبة شركة للمقاولات بعد طردهما في التجمع الخامس، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغًا من "رنا .ع" 26 عامًا، مالكة شركة للمقاولات بتضررها من مواطن ومواطنة أفريقيين يدعيا "مسكي وفتحي" ولا تعلم باقي بياناتهما لقيام الأولى بالحضور لمقر الشركة ملكها، وحدوث مشادة كلامية بينها وبين صديقها يحمل الجنسية الأفريقية «محمد ك» عامل بنفس الشركة.

قامت على إثر ذلك بطردها من الشركة، وفى وقت لاحق عادت مرة أخري وحاولت اختطاف نجلها الطفل "يوسف. م" البالغ من العمر عامان عقب تواجده صحبتها بالشركة انتقامًا منها لقيامها بطردها من الشركة، إلا أن "محمود. أ" المدير المالي بالشركة شاهدها فقام بأخذ الطفل منها، واستقلت سيارة أجرة قيادة الثاني ولاذت بالفرار، واتهمتهما بالشروع في خطف نجلها وتهديدها بالإيذاء.

وبإجراء التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة وأنً وراء ارتكابها "مسكي .م" 26 عامًا، و"فتحي .ح" 27 عامًا، أفريقيين وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما أسفرت أحدها عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة انتقاما من مالكة الشركة لطردها من الشركة.