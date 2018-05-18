

قال مصدر أمني، إن 3 متهمين من أفراد عصابة هربوا من سيارة الترحيلات أثناء نقلهم لمحكمة مدينة نصر للتوقيع على أمر إحالتهم للمحاكمة.



وأكد المصدر لـ «الشروق»، أن المتهمين طلبوا من أفراد الأمن شراء «كشري» لهم، ثم فتح أحد المتهمين أكياس الشطة وألقاها في أعين الحرس بعد فك الكلابشات وفروا هاربين.



وأضاف المصدر أن اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، واللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة ، توجها للقسم وأمرا بسرعة ضبط المتهمين.



يشار إلى أن الهاربين ضمن عصابة من 5 متهمين أردنيين ثم ضبطهم منذ فترة وعثر بحوزتهم على مسروقات تحصلوا عليها من فيللا بالتجمع قدرها 100 مليون جنيه.