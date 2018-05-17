نبيل شعث: لن نقبل العودة إلى الدور الأمريكي في عملية السلام

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور نبيل شعث، إن بلاده لن تقبل العودة إلى الدور الأمريكي في عملية السلام مرة أخرى، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للكف عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.



وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريح لفضائية «العربية» الإخبارية، أمس الأربعاء، أن مطالب الفلسطينيين تتوافق مع قرارات قمة القدس الأخيرة التي عقدت في السعودية، وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، التي لن تقبل بلاده أن تكون عاصمة لإسرائيل.



وأشار إلى توجه فلسطين إلى محكمة الجنايات الكبرى لمواجهة جرائم إسرائيل، متابعًا: «لم يعد هناك مجالًا للوساطة في الأزمة الفلسطينية، فلا بد من ممارسة ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال حتى تستجيب، فنحن نريد حراكًا دوليًا وإجراءات عملية تدفع تل أبيب ثمنًا لها».



ولفت إلى ضرورة التعامل مع الدول المؤيدة لنقل سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل إلى القدس، بقوله إنه يمكن للعرب وأوروبا معاقبة الدول التي أيدت نقل السفارة الأمريكية للقدس،



واحتفلت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، بافتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس، بمشاركة نحو 33 دولة، والتي جاءت بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، ما أدى إلى خروج مظاهرات فلسطينية حاشدة احتجاجًا على فتح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، أسفرت عن سقوط 60 شهيدًا وقرابة 3 آلاف مصاب، بسبب استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي.